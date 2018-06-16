Задержан водитель такси, сбивший семерых пешеходов в центре Москвы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сбивший семерых человек в центре Москвы водитель такси задержан, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка полиции.

"Сегодня в районе дома 5/2 на улице Ильинка водитель такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов. По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось семь человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Он задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что среди пострадавших - граждане Мексики. Источник добавил, что задержанный водитель, предположительно, сел за руль пьяным.

"Это обычное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело пострадавших нет", - сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.

Он уточнил, что среди пострадавших лишь одна женщина находится в состоянии средней тяжести, состояние остальных оценивается как удовлетворительное. Источник подтвердил, что жертв нет.