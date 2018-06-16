Что произошло за день: суббота, 16 июня

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении пенсионной системы. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, в случае его принятия и повышения пенсионного возраста с 2019 года годовой доход пенсионера в России должен увеличиться в среднем на 12 тыс. рублей. Однако позднее Минтруд уточнил, что обещанный рост затронет только неработающих пенсионеров.

- На ЧМ-2018 продолжаются матчи первого тура группового этапа. Сборная Франции обыграла австралийцев (2:1) по итогам встречи в Казани. Команды Аргентины и Исландии начали с ничьей (1:1). Пенальти не смог реализовать капитан аргентинцев Лионель Месси.

- Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДС с 18% до 20%.

- Известный дирижер и пианист Геннадий Рождественский скончался в субботу в Москве на 88-м году жизни.

- В центре Москвы, на улице Ильинка водитель такси выехал на тротуар и сбил группу пешеходов. Среди пострадавших оказались иностранцы - болельщики ЧМ-2018. Всего травмы получили семь человек.

- Министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини в субботу заявил, что его страна не примет два новых судна с нелегальными мигрантами на борту.