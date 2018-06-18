Собянин пообещал убрать турникеты из всех автобусов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал поручить столичному департаменту транспорта до сентября убрать турникеты и установить валидаторы на всех городских автобусах.

"Это большая работа, необходимо закупить около двух-трех тысяч валидаторов и установить их. Я такую задачу поставлю перед вашим руководством, перед департаментом транспорта, чтобы мы до сентября успели установить валидаторы и открыть турникеты на всех автобусах", - сказал Собянин в понедельник сотрудникам Мосгортранса, присутствовавшим при передаче новых автобусов городу.

Мэр отметил, что на сегодняшний день большое количество автобусов в Москве не оборудованы валидаторами у каждой двери, поэтому для введения бестурникетной системы в автобусах необходимо провести большую работу.

"Необходимо провести значительную подготовку, поставить валидаторы на все двери и научиться работать без турникетов. Если вы поддерживаете, мы такую работу проведем", - добавил Собянин.

Турникеты уже убраны на 80 самых популярных автобусных маршрутах. Кроме того, с 16 июня во всех трамваях Москвы введена система оплаты проезда без турникетов.