"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - С полудня 19 июня в Москве и области будет действовать "желтый", повышенный уровень погодной опасности, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России в понедельник.

"Желтый" уровень будет действовать в связи с усилением ветра, порывы которого будут достигать 12-17 метров в секунду", - сказал собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, 19 июня при переменной облачности пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможна гроза, температура воздуха - плюс 23-25 градусов.

По предварительным прогнозам, теплая погода с дневными температурами выше 20 градусов и дождями в отдельные дни сохранится до конца недели. При этом, если в пятницу воздух прогреется до 25-30 градусов, то в выходные будет от 21 до 26 градусов.