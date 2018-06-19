Левые подали заявку на митинг в центре Москвы против пенсионной реформы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Представители левых сил подали в мэрию Москвы заявку на проведение митинга против изменений пенсионного законодательства 4 июля на площади Революции, сообщил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

"Представители "Левого фронта" и движения "Моссовет" совместно подали сегодня уведомление о проведении 4 июля в 19:00 на площади Революции в Москве митинга против повышения пенсионного возраста и с требованием провести общенародный референдум по этому вопросу", - сказал Удальцов "Интерфаксу".

"На митинге мы планируем дать общую оценку этой реформе, затронуть тему референдума. Мы пригласим туда все политические силы, которые разделяют данное требование, без каких-либо ограничений, планируется широкая акция с участием политических партий и общественных движений", - добавил координатор "Левого фронта".

Предполагаемое количество участников - до двух тысяч человек. По словам Удальцова, это связано с нормой заполняемости на площади Революции.

Он отметил, что 4 июля ни в Москве, ни в других городах России не будут проходить футбольные матчи в рамках Чемпионата мира, в связи с чем организаторы считают, что никаких помех для болельщиков не создадут. Удальцов также заявил о готовности организаторов к переговорам и корректировке места проведения митинга, но, по словам оппозиционера, они воспримут как незаконный отказ в согласовании мероприятия только в связи с проведением Чемпионата мира.