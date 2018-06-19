Главные новости
В РоссииНавальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возрастаЭкономикаИндекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяцаЭкономикаБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро
В России Пенсионная реформа

Навальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возраста

Оппозиционер намерен устроить митинги в городах, где не проводится чемпионат мира по футболу

Навальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возраста
Алексей Навальный
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его сторонники подали заявки на акции против повышения пенсионного возраста 1 июля в 20 городах страны.

"Вчера наши штабы в 20 городах подали уведомления о проведении 1 июля акций протеста против повышения пенсионного возраста", - написал Навальный в своем инстаграме.

По его словам, заявки на акции поданы только в тех городах, где не проходит чемпионат мира по футболу, в связи с чем там сохранился стандартный порядок подачи уведомлений о проведении массовых мероприятий.

"Список городов, где поданы заявки: Белгород, Бийск, Ижевск, Краснодар, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Липецк, Мурманск, Новокузнецк, Новосибирск, Оренбург, Псков, Ставрополь, Тверь, Томск, Хабаровск, Ярославль", - написал оппозиционер.

Ранее сторонники Навального сообщали в соцсетях, что уже была подана заявка на проведение 5 июля в Вологде митинга против повышения пенсионного возраста.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году. Как сообщали в "Единой России", законопроект может быть рассмотрен в первом чтении 19 июля.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Алексей Навальный
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Навальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возрастаНавальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возраста
Оппозиционер намерен устроить митинги в городах, где не проводится чемпионат мира по футболуПодробнее
 Пошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублейПошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения вырастет до 5 тыс. рублей
Это связано с тем, что государственное финансирование покрывает меньше половины затрат на изготовление таких документовПодробнее
 Собянин обошел Роналду в публикациях о ЧМСобянин обошел Роналду в публикациях о ЧМ
Специалисты "СКАН-Интерфакс" проанализировали медийную кампанию в России накануне чемпионата мира по футболуПодробнее
 В Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской АравииВ Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской Аравии
Ведомство займется расследованием причин инцидентаПодробнее
Футбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-ДонуФутбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-Дону
В соцсетях выложили видео с горящим двигателем самолета, на борту которого летела командаПодробнее
 Снятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширилиСнятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширили
Один из ехавших на матч футбольных фанатов разбил стекло входной двери вагона и поранил рукуПодробнее
 Дворковича сочли фаворитом в борьбе за пост руководителя ФИДЕДворковича сочли фаворитом в борьбе за пост руководителя ФИДЕ
По мнению FT, у бывшего вице-премьера "впечатляющее резюме, как в шахматах, так и в политике"Подробнее
 Умер отбывавший наказание в колонии основатель МособлбанкаУмер отбывавший наказание в колонии основатель Мособлбанка
Анджея Мальчевского госпитализировали в больницу, однако спасти его жизнь не удалосьПодробнее
 Топилин допустил вероятность проблем с трудоустройством в предпенсионном возрастеТопилин допустил вероятность проблем с трудоустройством в предпенсионном возрасте
Таких рисков станет больше по мере повышения пенсионного возраста, считает глава МинтрудаПодробнее
 В Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФВ Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФ
Это может положить конец приостановке визитов делегаций конгресса США, начавшейся из-за дела о вмешательстве в американские выборыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 июня6 фото
18 июня
Фотохроника 18 июня
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНавальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возрастаЭкономикаИндекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяцаЭкономикаБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евроСпортАнглийские футболисты наглотались мошкары в матче с ТунисомВ РоссииВ Росавиации подтвердили нарушение работы двигателя у самолета сборной Саудовской АравииВ миреУкраинских пограничников избили в Мариуполе за требование меню на украинском языке

Пятеро фигурантов дела о беспорядках в Крыму в 2014 году получили условные сроки

Для президента Португалии передали гжельскую фигурку Ждуна в форме сборной страны

Аукционный дом Christie's в среду выставит на торги "Пейзаж" Малевича

СКР проверит новосибирский аттракцион, где посетители провисели 5 минут вниз головой

Страховщики оценили подорожание тарифов из-за повышения НДС до 20%

Индекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяца

Индекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяцаОдна из причин негативной динамики - торговый конфликт между США и Китаем Подробнее

Украинский омбудсмен заявила о срыве договоренностей по посещению Сенцова и Вышинского

Неизвестные подожгли на улице жителя Челябинской области

Число жертв стрельбы в шведском Мальме выросло до трех человек

На задержанного у Госдумы Митрохина составлен административный протокол

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 20 июня

Японская принцесса приехала в Саранск на футбол

Грузовой поезд сошел с рельсов на Украине из-за воров, похитивших болты

Правительственные силы Йемена отбили у мятежников аэропорт Ходейда

Навальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возраста

Навальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возрастаОппозиционер намерен устроить митинги в городах, где не проводится чемпионат мира по футболу Подробнее

"Яблоко" подало заявку на митинг в центре Москвы против пенсионной реформы

Жительница Кубани родила во время матча сборной России и назвала сына в честь Головина

Австралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройств

Австралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройствЕще в 2016 году многие пользователи столкнулись с проблемами после обновления iOS, но компания отказала некоторым австралийцам в бесплатном ремонте зависших устройств Подробнее

Болельщика из Египта обокрал сосед по московскому хостелу

Песков заявил об отсутствии в планах Путина встречи с кабмином по вопросу пенсий

Сторонники Навального в Вологде подали заявку на митинг против пенсионной реформы

Кибермошенники осуждены в Москве за кражу денег через интернет-кабинеты банков

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
HКолумбия Колумбия– : –15:00Япония Япония15:00HПольша Польша– : –18:00Сенегал Сенегал18:00AРоссия Россия– : –21:00Египет Египет21:00