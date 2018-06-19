Кибермошенники осуждены в Москве за кражу денег через интернет-кабинеты банков

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы признал братьев Дмитрия и Евгения Попелышей и четверых их соучастников виновными в кибермошенничестве, связанном с хищением денежных средств у клиентов банков через их личные интернет-кабинеты.

"Братья Дмитрий и Евгений Попелыши приговорены к наказанию в виде восьми лет колонии со штрафом 900 тысяч рублей каждый, еще трое получили наказание от четырех с половиной до шести лет колонии со штрафами до 700 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима", - сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

По ее словам, еще один подсудимый был приговорен к трем годам условно, но амнистирован.

В зависимости от роли каждого подсудимые признаны виновными в более чем 30 эпизодах совершения преступлений по части 2 статьи 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и части 4 статьи 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации).

Пресс-секретарь не смогла уточнить суть обвинения, однако ранее источник "Интерфакса", знакомый с ходом предварительного следствия данного дела, сообщил, что от действий подозреваемых пострадали более 200 человек, а ущерб от краж оценивался миллионами рублей.

Версия следствия

Братья Попелыши были задержаны в ходе совместной спецоперации МВД и ФСБ в Санкт-Петербурге весной 2015 года. По данным следствия, они при помощи компьютерного вируса похищали идентификационные данные клиентов банка, получали доступ к банковским счетам и переводили деньги себе. Таким образом, по версии следствия, братья Попелыши получили доступ к тысячам счетов клиентов.

"Когда к ним пришли с обыском, они даже пытались уничтожить доказательства. Один из братьев намеревался смыть в унитаз 500 тысяч рублей, однако туалет засорился, и это сделать не удалось", - рассказал ранее собеседник агентства.

За совершение киберпреступлений братья уже привлекались к уголовной ответственности в 2012 году, но получили тогда условный срок.