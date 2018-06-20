Росприроднадзор обжаловал отказ взыскать 37 млн руб. с "Домодедово" за загрязнение ручья

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Росприроднадзор по ЦФО подал апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Московской области взыскать 37,4 млн руб. с аэропорта "Домодедово" по делу о загрязнении ручья Безымянного. Жалоба зарегистрирована во вторник, говорится в материалах судебной картотеки.

Суд принял к рассмотрению иск Росприроднадзора в ноябре 2017 года. По данным ведомства, "Домодедово" "при осуществлении хозяйственной деятельности осуществляет сброс ливневых сточных вод в водный объект без очистки". Вред, причиненный ручью Безымянному (приток реки Гнилуши) в период с 20 по 27 апреля 2017 г., истец оценил в 37,4 млн руб.

В качестве доказательств Росприроднадзор представил результаты проб сточных и природных вод. Но суд счел, что "экспертные исследования проведены лицами, которым в силу прямого указания закона не могло быть поручено проведение указанной экспертизы" и пришел к выводу, что надлежащих доказательств не представлено.

В июне Арбитражный суд Московской области отказал Росприроднадзору во взыскании с "Домодедово" 834,4 млн рублей по делу о загрязнении ручья Безымянного в мае прошлого года. Доводы суда были аналогичные.