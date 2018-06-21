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Москва

Больше всех подписей муниципальных депутатов получили Свиридов, Красовский и Кумин

Есть обновление от 11:17

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Половина кандидатов на должность мэра Москвы на встрече с муниципальными депутатами в среду представили свои программы и тут же могли получить подписи, которые требуются для прохождения муниципального фильтра, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Подобная встреча, организованная Советом муниципальных образований Москвы, прошла впервые. После беседы с кандидатами местные депутаты тут же в присутствии нотариуса отдавали подписи в поддержку тех или иных кандидатов.

Председатель Совета муниципальных образований Владимир Дудочкин напомнил, что для регистрации кандидатам требуется собрать в свою поддержку не менее 110 подписей депутатов 110 муниципальных образований.

Она напомнил, что Совет муниципальных образований Москвы поддержал идею главы комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты города, главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова оказать помощь кандидатам в мэры в получении подписей для прохождения муниципального фильтра.

"Мы выбрали эту форму встречи, чтобы кандидаты могли представить свои программы, а муниципальные депутаты имели возможность отдать подпись за того или иного кандидата", - сказал Дудочкин.

Он уточнил, что во встрече приняли участие около 240 депутатов, и не исключил, что подобные встречи повторятся.

В настоящее время документы в Мосгоризбирком на выдвижение кандидатами в мэры Москвы подали 19 человек. На встречу с муниципальными депутатами пришли десять кандидатов, в том числе кандидат от КПРФ Вадим Кумин, выдвиженец "Справедливой России" Илья Свиридов, самовыдвиженец, журналист Антон Кузнецов-Красовский, кандидат от партии "Союз горожан", экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин, кандидат партии "Национальный курс" Денис Ганин и другие.

По итогам встречи 46 муниципальных депутатов подписались в поддержку кандидатов (депутат имеет право оставить подпись только за одного кандидата). Наибольшую поддержку получили Свиридов (16 подписей), Красовский (13 подписей) и Кумин (11 подписей).

Некоторые из известных оппозиционных кандидатов на пост мэра не пришли на встречу с муниципальными депутатами, например, Илья Яшин и Дмитрий Гудков.

На встрече кандидат Красовский поблагодарил собравшихся депутатов, что пришли на встречу с кандидатами и отметил, что ряд кандидатов, проигнорировавших встречу, говорят о невозможности прохождения муниципального фильтра.

"Может, потому и не могут собрать подписи муниципальных депутатов, что не общаются с депутатами", - сказал Красовский.

Со своей стороны кандидат от "Справедливой России" Свиридов заявил, что поддерживает систему "муниципального фильтра".

"Это важный инструмент, который позволяет отсечь странных людей. Но при этом считаю, что фильтр должен быть снижен. Это, может, 50 или 40 подписей. Фильтр должен быть проходимым", - сказал выдвиженец от "эсеров".

Документы на выдвижение кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 2 июля, на регистрацию - до 18:00 3 июля.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

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