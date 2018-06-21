Председатель комитета Госдумы Дегтярев выдвинулся кандидатом в мэры Москвы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев подал документы в Мосгоризбирком на выдвижение кандидатом на должность мэра Москвы, сообщили "Интерфаксу" в городской комиссии.
"Дегтярев подал документы на выдвижение кандидатом в мэры от ЛДПР", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Дегтяреву, как партийному кандидату, сбор подписей избирателей для регистрации кандидатом не потребуется.
Таким образом, по словам представителя Мосгоризбиркома, в настоящее время 20 человек выдвинулись кандидатами в мэры: 12 идут как самовыдвиженцы, восемь - представители партий.
Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершится 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.
Ранее документы в избирком подали:
- действующий мэр Москвы Сергей Собянин;
- экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ);
- глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов ("Справедливая Россия");
- глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин;
- кандидат "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков;
- журналист Антон Красовский;
- фермер Герман Стерлигов;
- рок-музыкант Сергей "Паук" Троицкий;
летчик-космонавт Сергей Ревин ("Зеленые");
- главный редактор газеты "Национальный курс" Денис Ганич ("Национальный курс");
- гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев;
- директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин;
- гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова;
- председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров;
- гендиректор ООО "НИТЭК" Дмитрий Новиков;
- инженер-дефектоскопист Антон Тарасов;
- сотрудник ООО "Газпром информ" Александр Милованкин;
- лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин;
- депутат Мосгордумы Михаил Балакин ("Союз горожан").