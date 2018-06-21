Председатель комитета Госдумы Дегтярев выдвинулся кандидатом в мэры Москвы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев подал документы в Мосгоризбирком на выдвижение кандидатом на должность мэра Москвы, сообщили "Интерфаксу" в городской комиссии.

"Дегтярев подал документы на выдвижение кандидатом в мэры от ЛДПР", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Дегтяреву, как партийному кандидату, сбор подписей избирателей для регистрации кандидатом не потребуется.

Таким образом, по словам представителя Мосгоризбиркома, в настоящее время 20 человек выдвинулись кандидатами в мэры: 12 идут как самовыдвиженцы, восемь - представители партий.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершится 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

Ранее документы в избирком подали:

- действующий мэр Москвы Сергей Собянин;

- экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (КПРФ);

- глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов ("Справедливая Россия");

- глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин;

- кандидат "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков;

- журналист Антон Красовский;

- фермер Герман Стерлигов;

- рок-музыкант Сергей "Паук" Троицкий;

летчик-космонавт Сергей Ревин ("Зеленые");

- главный редактор газеты "Национальный курс" Денис Ганич ("Национальный курс");

- гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев;

- директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин;

- гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова;

- председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров;

- гендиректор ООО "НИТЭК" Дмитрий Новиков;

- инженер-дефектоскопист Антон Тарасов;

- сотрудник ООО "Газпром информ" Александр Милованкин;

- лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин;

- депутат Мосгордумы Михаил Балакин ("Союз горожан").