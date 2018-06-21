На Красной площади открылся парк футбола ЧМ-2018

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Церемония открытия Парка футбола чемпионата мира 2018 года прошла в четверг на Красной площади, на протяжении всего турнира здесь будут проходить мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, футбольные матчи и розыгрыши призов, сообщают организаторы.

"Не было сомнений, что миллионы болельщиков приедут в Россию насладиться праздником футбола. Внимание всего мира приковано к России, все проходит на высоком уровне", - сказала генеральный секретарь Международной федерации футбола Фатма Самура.

"Мы все - одна команда, вместе с FIFA, легендами футбола, СМИ, мы все одна команда и мы обязательно победим. 2,5 миллиона болельщиков приняли участие в фан-фестивалях чемпионата мира. Сегодня мы открываем ещё одно место праздника футбола", - заявил председатель Оргкомитета" Россия 2018 "Аркадий Дворкович.

Бывший вратарь сборной Испании и мадридского "Реала" Икер Касильяс поздравил сборную России с выходом в плей-офф чемпионата мира. "Я рад быть здесь, хочу выразить благодарность Оргкомитету, вы хорошо принимаете болельщиков из всех стран мира. Поздравляю сборную России и Уругвая с выходом в плей-офф, так как это команда страны-хозяйки (России), то у нее неплохие шансы. Возможно, Россия и Испания встретятся в финале, а может и нет. Если так будет, то я буду болеть за Испанию. В любом случае, я хочу, чтобы Россия прошла как можно дальше по турнирной таблице", - сказал Касильяс.

Почетными гостями церемонии стали послы ЧМ-2018 Алексей Смертин, Сергей Белоголовцев, Яна Чурикова, звезды российского футбола.

C 21 июня по 15 июля парк на Красной площади будет открыт для всех посетителей бесплатно. Жители и гости Москвы на главной площади страны смогут попробовать забить роботу-вратарю, проверить меткость на футбольных симуляторах "Бомбардир" или "Быстропас". Развлекать гостей в парке будет и официальный талисман чемпионата мира - волк Забивака. Гостей парка ждет сюрприз: все города-организаторы турнира будут представлены ледовыми скульптурами в специальном павильоне "Зима". 21 июня в парке будет выставлен Кубок победителей чемпионата мира по футболу.