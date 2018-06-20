На Ильинке на время ЧМ расширят пешеходную зону

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - С 21 июня и до конца Чемпионата мира по футболу на улице Ильинка в центре Москвы расширят пешеходную зону, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы в среду.

"Для удобства пешеходов на Ильинке будет организована безопасная зона для прогулок до конца ЧМ - за счет парковки будет увеличена пешеходная часть. Просим автомобилистов обращать внимание на знаки и не парковаться там, где буден введен временный запрет", - рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что на Ильинке ожидается увеличение числа пешеходов, включая болельщиков и туристов, в связи с открытием в четверг на Красной площади парка футбола FIFA 2018. "На протяжении всего ЧМ-2018 в парке будут проходить мастер-классы, автограф-сессии звезд футбола, футбольные матчи и розыгрыши призов. Также в парке будет также выставлен Кубок победителей ЧМ", - добавили в пресс-службе.

В минувшую субботу на Ильинке произошла авария, уснувший за рулем таксист наехал на пешеходов. В результате пострадали восемь человек, двое их которых - гражданки Мексики.