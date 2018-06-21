Воздух в Клину оказался загрязнен формальдегидом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Третий день подряд в подмосковном Клину фиксируется повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом, сообщили в пресс-службе Росгидромета.

"За прошедшие сутки концентрации формальдегида в городе Клин превышали предельно допустимую норму в 1,6 раза, концентрации взвешенных веществ составили 0,6 ПДК", - говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Накануне сообщалось, что специалисты центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета уже двое суток фиксируют более чем полуторакратное превышение норм по содержанию формальдегида в Клину - от 1,5 до 1,8 ПДК.

Сводка за 19 июня также фиксировала максимальные концентрации по формальдегиду в городе в 1,5 - 1,8 ПДК. 18 июня отмечалось, что концентрация формальдегида в городе находилась у верхней границы нормы - 0,9 ПДК. До минувших выходных по данным мониторинга на 15 июня концентрация этого вещества оценивалась в 0,5 ПДК.

При этом в других городах Подмосковья, где ведется мониторинг, и в Москве специалисты ведомства оценили степень загрязнения атмосферного воздуха как низкую.