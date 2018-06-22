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Москва

Русецкая возглавила Общественную палату Москвы вместо Ремчукова на предвыборный период

Есть обновление от 14:51

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Совет Общественной палаты Москвы на своем заседании в пятницу принял решение о приостановке деятельности Константина Ремчукова на посту председателя палаты на время кампании по выборам мэра Москвы, которые пройдут в сентябре, передает корреспондент "Интерфакса".

Как сообщил на заседании совета зампред ОП Михаил Москвин-Тарханов, с предложением о приостановке полномочий председателя палаты обратился сам Ремчуков, так как возглавил предвыборный штаб кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина. "Я считаю, чтобы не было пересечений, чтобы все прошло гладко, необходимо принять решение и приостановить председательство Ремчукова до завершения выборной кампании", - сказал Москвин-Тарханов.

Другим решением, принятым на заседании совета, и.о. председателя палаты назначена ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая, являющаяся зампредом ОП. "Русецкая - человек независимый, уважаемый и авторитетный", - подчеркнул Москвин-Тарханов.

Главный редактор "Независимой газеты" Ремчуков 8 июня объявил о своем назначении главой предвыборного штаба действующего мэра Сергея Собянина.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования.

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Теги: Москва, Константин Ремчуков
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