Главред "НГ" Ремчуков возглавит предвыборный штаб Собянина

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков возглавит предвыборный штаб действующего мэра Сергея Собянина.

Сергей Собянин сделал мне официальное предложение возглавить его предвыборный штаб, и я его принял", - сообщил "Интерфаксу" Ремчуков.

При этом он отметил, что ему придется оставить пост председателя Общественной палаты Москвы, о чем и сообщил Собянину.

В пятницу Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра Москвы. Он заявил, что пойдет на выборы мэра столицы путем сбора подписей.

Выборы мэра пройдут в Единый день голосования 9 сентября.