Сергей Митрохин подал документы на выдвижение кандидатом в мэры

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин в субботу подал в Мосгоризбирком документы на выдвижение кандидатом на должность мэра Москвы от партии, сообщили "Интерфаксу" в комиссии.

"Митрохин подал документы на выдвижение кандидатом в мэры от партии "Яблоко". В отличие от самовыдвиженцев ему для регистрации не потребуется сбор подписей избирателей", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, по его словам, число кандидатов в мэры Москвы составляет 23: 10 партийных кандидатов и 13 самовыдвиженцев.

В минувшую пятницу конференция московского "Яблока" проголосовала за выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы от партии. Однако, как пояснили в пресс-службе партии, его кандидатура не была согласована ни федеральным бюро, ни его исполкомом, как того требует устав "Яблока".

Кроме того, конференция не признала новых 14 делегатов конференции, что может стать основанием для непризнания ее решений Мосгоризбиркомом. "Вопрос о правомочности конференции в понедельник, 25 июня, рассмотрит федеральное бюро", - добавили в пресс-службе.

Ранее документы в избирком подали действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии "Справедливая Россия"), Сергец Ревин (от партии "Зеленые"), главный редактор газеты "Национальный курс" Денис Ганич (от регионального отделения политической партии "Национальный курс"), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова.

Кроме того, кандидатами выдвинулись фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, безработный Владислав Бузаров, гендиректор ООО "НИТЭК" Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов, рок-музыкант Сергей Паук Троицкий, журналист Антон Красовский, сотрудник ООО "Газпром информ" Александр Милованкин, Станислав Полищук от "Партии социальных реформ - Прибыль от природных ресурсов - народу", лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, кандидат "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков, депутат Мосгордумы Михаил Балакин (от парии "Союз горожан") и кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Всем без исключения кандидатам для регистрации необходимо собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов, самовыдвиженцам также требуется сбор не менее 36 тыс. подписей избирателей.