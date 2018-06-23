Ливень с градом принесли Москве пятую часть месячной нормы осадков

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Непродолжительный ливень в Москве, местами сопровождающийся градом, прошедший во второй половине дня, принес почти пятую часть месячной нормы осадков, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"На базовой метеостанции на ВДНХ, по которой ведется летопись московской погоды, зафиксировано выпадение 13 мм осадков при норме в июне 75 мм", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ливни прошли в основном над западной и северной частью города, а на значительной территории Москвы осадков вообще не наблюдалось.

Ранее корреспонденты "Интерфакса" сообщали, что ливень с грозами местами сопровождался градом, в диаметре превышающем 1 см.

Кроме того, в отдельных районах столицы, в частности, в Савеловском и Аэропорт, сильные порывы ветра повалили десятки деревьев. Специалисты комплекса городского хозяйства оперативно приступили к ликвидации последствия стихии и вывозу упавших деревьев.