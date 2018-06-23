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Гудков возглавил партию "Гражданская инициатива"

Есть обновление от 18:52

Ксения Собчак и Андрей Нечаев взяли самоотвод

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков избран председателем партии "Гражданская инициатива". Как передает корреспондент "Интерфакса", решение принято на съезде партии, который подходит в Москве в субботу. За кандидатуру Гудкова проголосовали 93 делегата, против - 5.

Делегаты съезда также предлагали выдвинуть в председатели телеведущую Ксению Собчак, бывшего главу партии Андрея Нечаева, однако они взяли самоотвод.

Выступая на съезде, Гудков заявил, что задача партии - сформировать политическую силу, которая "будет бороться за власть, и уже сегодня начнёт подготовку к парламентским выборам 2021 года". По его словам, партия должна добиться права участвовать в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей, получив представительство в региональных парламентах.

В политический совет партии избраны 15 человек, в том числе Гудков, Собчак, Нечаев, экс-председатель движения "Открытая Россия" Александр Соловьев, исполнительный директор "Открытой России" Тимур Валеев, сын Бориса Немцова Антон, бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов, политолог Марина Литвинович.

Как ожидается, съезд "Гражданской инициативы", который проходит в субботу, должен также принять решение о переименовании в "Партию перемен".

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Теги: Дмитрий Гудков, Гражданская инициатива
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