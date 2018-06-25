Движение электричек на Рижском направлении МЖД восстановили

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Движение пригородных поездов Рижского направления в сторону Москвы возобновлено, сообщили в понедельник в пресс-службе МЖД.

"Диспетчеры МЖД работают над вводом в график задержанных пригородных поездов. Обращаем внимание пассажиров на возможные точечные изменения в расписании электричек Рижского направления, в том числе диаметральных, которые уходят на Курский ход", - говорится в сообщении.

В понедельник утром на перегоне Павшино - Нахабино Рижского направления МЖД совершил незапланированную остановку пригородный поезд компании-перевозчика.

Для буксировки состава была задействована электричка, которая шла следом. Во время буксировки было повреждено сцепное устройство. На место был отправлен маневровый локомотив, с помощью которого электрички с перегона были убраны.

По пути в сторону области движение поездов не приостанавливалось.