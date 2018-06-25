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Москва

Гражданка Германии заявила об изнасиловании у памятника Пушкину в Москве

По ее словам, это произошло ранним воскресным утром

Гражданка Германии заявила об изнасиловании у памятника Пушкину в Москве
Памятник А. С. Пушкину в Москве
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Гражданка Германии утверждает, что подверглась сексуальному насилию у памятника Пушкину в центре Москвы, проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"24 июня в правоохранительные органы Москвы поступило заявление гражданки Германии 1984 года рождения о том, что ранним утром неизвестные на Пушкинской площади у памятника Пушкину нанесли ей телесные повреждения и совершили насильственные действия сексуального характера", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному заявлению начата проверка, пострадавшая опрошена, проведен ее медосмотр.

Источник не уточнил, с какой целью она прибыла в Москву.

Проводится поиск предполагаемых злоумышленников, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Теги: Москва, Германия
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