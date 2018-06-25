Что произошло за день: понедельник, 25 июня

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сборная России проиграла со счетом 0:3 Уругваю в 3-м матче групповой стадии ЧМ по футболу. Россияне в итоге заняли второе место в группе.

- Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обеспокоены ли в Кремле снижением рейтинга, что связывается с пенсионной реформой, напомнил, что Владимир Путин не принимает участия в экспертных обсуждениях реформы. Между тем, Вероника Скворцова убеждена, что женщина 55 лет уже считается молодой или средних лет. Максим Топилин заявляет, что средний размер пенсии у неработающего российского пенсионера в 2019 году составит 15 тысяч 400 рублей.

- Источник сообщил, что гражданка Германии заявила о сексуальном насилии, которому она якобы подверглась у памятника Пушкину в центре Москвы.

- Симоновский суд Москвы продлил испытательный срок Алексею Навальном, осужденному за хищения у предприятия "Кировлес", до 8 июля 2019 года.

- Федеральное бюро "Яблока" отменило решение московской конференции партии о выдвижении Сергея Митрохина в качестве кандидата в мэры Москвы. При этом Митрохин считает незаконным решение федерального бюро партии.

- Никита Белых этапирован в колонию, где будет отбывать наказание. ФСИн подтверждает эти данные.

- Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева из Белоруссии объявила о завершении спортивной карьеры.

- Девятилетний английский бульдог по кличке Жа Жа признан самой уродливой собакой в мире.