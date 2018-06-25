В центре Москвы запустили велопатруль

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы запустил велопатруль, который будет ездить в пределах Садового кольца и оказывать помощь автомобилистам, попавшим в ДТП.

"Сегодня мы запустили проект "Велопатруль", пока будет ездить один сотрудник в будние дни. Со следующей недели уже двое патрульных будут работать в центре города - внутри Бульварного кольца и в пределах Садового, в том числе и в выходные. Они будут помогать велосипедистам, пешеходам и даже автомобилистам", - сообщил заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов.

По его словам, основная цель данного проекта сократить количество пробок, которые образуются в результате ДТП.

"Велопатруль - это расширение нашего проекта "Дорожного патруля". Иногда велопатруль может быстрей добраться до каких-то точек в центре, это особенно важно в пиковые часы, когда, например, машины - участники ДТП не могут разъехаться из-за мелких царапин. Кроме того, с каждым годом велосипедов в городе становится все больше, и мы сможем оказывать помощь велосипедистам, если у них произошла поломка, и они нуждаются в помощи", - сказал Чернов.

Представитель ЦОДД также сообщил, что сотрудник велопатруля обучен не только составлению Европротокола, но и оказанию первой медицинской помощи.

"В дорожной сумке велопатруля есть все необходимое - ремкомплект для велосипеда, бланки Европротокола, аптечка, вода, огнетушитель. На велопатруле установлен трекер. Таким образом, Ситуационный центр в режиме онлайн видит, где находится патрульный, и может дать ему указания, куда направиться", - Чернов.

"Велопатруль прошел курсы по оформлению Европротокола. Таким образом, он быстрее, чем дорожный патруль, сможет доехать до аварии, если она произошла в центре, и быстрее освободить проезжую часть", - добавил замглавы дирекции.