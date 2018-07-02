В мэрии рассказали о популярности велопроката у москвичей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Популярность системы городского велопроката в Москве в 2018 году возросла, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов "Интерфаксу".

"За первые два месяца работы городского велопроката в этом году его пользователи установили рекорд по количеству поездок - 1,6 млн. Это в два раза больше, чем за два месяца работы в прошлом году, когда горожане и гости Москвы брали велосипеды 782 тыс. раз", - уточнил Ликсутов.

Он отметил, что многие москвичи, особенно в рабочие дни, используют велосипед как альтернативу передвижению на других видах транспорта, а не просто для прогулок.

"Это связано с тем, что пользоваться велопрокатом как транспортом "последней мили" становится все удобнее. Увеличилась доступность проката - для горожан и гостей Москвы сейчас работают 430 станций с 4120 велосипедами, а новые велостанции появляются вблизи станций метро и Московского центрального кольца", - добавил заместитель мэра.