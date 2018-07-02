Главные новости
В миреСоперники признали победу Обрадора на выборах президента Мексики2июляВ миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 2 июляСпортСборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018
Москва

В мэрии рассказали о популярности велопроката у москвичей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Популярность системы городского велопроката в Москве в 2018 году возросла, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов "Интерфаксу".

"За первые два месяца работы городского велопроката в этом году его пользователи установили рекорд по количеству поездок - 1,6 млн. Это в два раза больше, чем за два месяца работы в прошлом году, когда горожане и гости Москвы брали велосипеды 782 тыс. раз", - уточнил Ликсутов.

Он отметил, что многие москвичи, особенно в рабочие дни, используют велосипед как альтернативу передвижению на других видах транспорта, а не просто для прогулок.

"Это связано с тем, что пользоваться велопрокатом как транспортом "последней мили" становится все удобнее. Увеличилась доступность проката - для горожан и гостей Москвы сейчас работают 430 станций с 4120 велосипедами, а новые велостанции появляются вблизи станций метро и Московского центрального кольца", - добавил заместитель мэра.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва

Новости по теме

Москва
Прохладная погода сохранится в Москве в течение неделиПрохладная погода сохранится в Москве в течение недели
Сильных ливней в столице не ожидается, но температура воздуха будет в среднем на 1 градус ниже нормыПодробнее
 Фан-зону ЧМ на Воробьевых горах 30 июня закроют из-за штормаФан-зону ЧМ на Воробьевых горах 30 июня закроют из-за шторма
В субботу пройдут два матча 1/8 финала чемпионата мира по футболуПодробнее
 Пожар в торговом центре "Атриум" в Москве ликвидировалиПожар в торговом центре "Атриум" в Москве ликвидировали
Из здания близ Курского вокзала вывели около тысячи человек, никто не пострадалПодробнее
 Левым отказали в проведении митинга в Москве против повышения пенсионного возрастаЛевым отказали в проведении митинга в Москве против повышения пенсионного возраста
Оппозиционеры решили 4 июля собрать подписи под петицией против реформыПодробнее
СКР определил причину февральского крушения Ан-148 в ПодмосковьеСКР определил причину февральского крушения Ан-148 в Подмосковье
По данным ведомства, подтверждается версия об ошибке экипажа лайнера,в катастрофе которого погиб 71 человекПодробнее
 Митрохин подал иск к "Яблоку" из-за отмены его выдвижения в мэры МосквыМитрохин подал иск к "Яблоку" из-за отмены его выдвижения в мэры Москвы
Защищая себя, сказал политик, он "спасает честь партии сегодня"Подробнее
 Гражданка Германии заявила об изнасиловании у памятника Пушкину в МосквеГражданка Германии заявила об изнасиловании у памятника Пушкину в Москве
По ее словам, это произошло ранним воскресным утромПодробнее
 Оппозиционер Яшин отказался от участия в выборах мэра МосквыОппозиционер Яшин отказался от участия в выборах мэра Москвы
Он так и не смог пройти "муниципальный фильтр"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Винная битва в Испании6 фото
29 июня
Винная битва в Испании
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры17 фото
29 июня
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСоперники признали победу Обрадора на выборах президента МексикиВ миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 2 июляСпортСборная Хорватии стала соперником России по четвертьфиналу ЧМ-2018СпортСборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018В РоссииМитинги против повышения пенсионного возраста прошли в регионах ЦФОВ миреВласти Великобритании отрепетировали свои действия на случай смерти королевы

Экс-гендиректор "Почты России" Страшнов возглавил "ЕвроХим"

Нефть Brent резко подешевела до $78,15 из-за заявлений Трампа

Новый президент Мексики пообещал дружить с США и бороться с преступностью

На дне бухты Золотой Рог во Владивостоке нашли около 100 боеприпасов

В США испытали новую ядерную бомбу

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 июля

Новый президент Мексики, отставка главы МВД Германии и переговоры США с КНДР Подробнее

В мэрии рассказали о популярности велопроката у москвичей

Трамп поздравил Обрадора с победой на президентских выборах в Мексике

На северо-западе Афганистана началась спецоперация против боевиков ИГ

Соперники признали победу Обрадора на выборах президента Мексики

Соперники признали победу Обрадора на выборах президента МексикиКандидат от коалиции левых сил обошел остальных с большим отрывом Подробнее

Мэром Мехико впервые может стать женщина

Представители США и КНДР провели переговоры в демилитаризованной зоне

Авиазавод "Прогресс" собрался запустить серийное производство Ка-62 в 2018-2019 годах

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F3Бразилия Бразилия– : –17:00Мексика Мексика17:008F4Бельгия Бельгия– : –21:00Япония Япония21:00