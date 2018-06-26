Москва

Мосгоризбирком снял с предвыборной кампании кандидата в мэры Москвы от "Зеленых"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Московская городская избирательная комиссия сняла с предвыборной кампании кандидатуру летчика-космонавта Сергея Ревина, который выдвигался на пост мэра Москвы от столичного отделения российской экологической партии "Зеленые".

"В Московскую городскую избирательную комиссию поступило заявление от кандидата на должность мэра Москвы Ревина и решение конференции российской экологической партии "Зеленые" об отзыве кандидата на должность мэра Москвы. У нас есть заявление от кандидата и решение партии. В связи с этим предлагается принять решение о снятии кандидатуры и направить в московское отделение партии "Зеленые" уведомление о снятии кандидатуры Ревина с позиции кандидата на должность мэра Москвы", - сказала на заседании во вторник член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

Ранее Российская экологическая партия "Зеленые" на конференции решила снять своего кандидата на пост мэра Москвы.

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Теги: Мосгоризбирком, Зеленые
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