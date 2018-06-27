Москва

Число кандидатов в мэры Москвы достигло 29

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Общее число кандидатов на должность мэра Москвы, подавших соответствующие документы в Мосгоризбирком, к утру среды достигло 29, сообщили "Интерфаксу" в избиркоме.

"В среду утром документы на выдвижение от партии "Российский общенародный союз" подал Михаил Бутримов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на настоящий момент 13 человек выдвинуты партиями, 16 идут как самовыдвиженцы.

Для сбора документов на регистрацию, включая подписи не менее 110 муниципальных депутатов и 36 тыс. подписей избирателей (для самовыдвиженцев), у кандидатов остается неделя - прием документов на регистрацию завершится в 18:00 3 июля.

Ранее документы в избирком подали действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии "Справедливая Россия"), главный редактор газеты "Национальный курс" Денис Ганич (от регионального отделения политической партии "Национальный курс"), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, Сергей Митрохин (от партии "Яблоко"), Илья Баков (от Монархической партии), руководитель центрального штаба Национально-освободительного движения Максим Славин и Ильдар Резяпов (от "Партии ветеранов России").

Кроме того, выдвинули свои кандидатуры фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, безработный Владислав Бузаров, гендиректор ООО "НИТЭК" Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов, рок-музыкант Сергей "Паук" Троицкий, журналист Антон Красовский, сотрудник ООО "Газпром информ" Александр Милованкин, Станислав Полищук от "Партии социальных реформ - Прибыль от природных ресурсов - народу", лидер партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин, кандидат "Гражданской инициативы" Дмитрий Гудков, депутат Мосгордумы Михаил Балакин (от партии "Союз горожан"), кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, Сираждин Рамазанов (от Социал-демократической партии России), электромонтер МГТУ "Станкин" Александр Горлов и пенсионер Александр Романов.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

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