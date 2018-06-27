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Схема движения на участке 2-й Тверской-Ямской улицы изменится с 30 июня

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - С 30 июня изменится схема движения на участке 2-й Тверской-Ямской улицы. Об этом сообщила в среду пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

"С 30 июня участок улицы 2-я Тверская-Ямская (от переулка Александра Невского в сторону Лесной улицы) станет односторонним", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД.

По словам собеседника агентства, изменение схемы движения повысит безопасность при выезде из арки на Лесную улицу. "А также позволит организовать 26 дополнительных парковочных мест", - отметили в ведомстве.

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