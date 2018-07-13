Движение на Петровке ограничат в субботу для проведения концерта в честь ЧМ-2018

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Движение транспорта по улице Петровка от Бульварного кольца до Театрального проезда будет ограничено в субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в пятницу.

"В субботу в Большом театре состоится гала-концерт, посвященный закрытию Чемпионата мира по футболу. В связи с этим вводятся ограничения, в том числе в возможности парковки автомобиля", - рассказал собеседник агентства. В ЦОДД уточнили, что все ограничения будут сняты по окончании гала-концерта.

"Рекомендуем автомобилистам заранее выбирать маршруты объезда. Объехать данный участок удобнее всего по Тверской улице", - добавили в пресс-службе.