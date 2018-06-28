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Москва

Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей в четверг

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ФСО РФ предупредило о закрытии допуска посетителей к мавзолею на Красной площади в четверг.

"28 июня допуск посетителей в Мавзолей В.И.Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в центре по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

В ФСО пояснили, что ограничение связано с подготовкой и проведением на Красной площади общественного мероприятия.

Особое внимание на изменения в графике работы мавзолея просят обратить иностранных гостей, прибывших на ЧМ по футболу и желающих посетить Красную площадь. В обычные дни Мавзолей Ленина открыт для посетителей каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10 до 13:00.

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