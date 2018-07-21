Мавзолей Ленина в субботу закроют из-за праздника выпускников на Красной площади

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Доступ к Мавзолею Ленина и некрополю у Кремлевской стены, а также выход из Кремля через Спасскую башню будут закрыты в субботу в связи с церемонией выпуска образовательных учреждений.

"В связи с проведением 21 июля 2018 года на Красной площади церемонии выпуска образовательных учреждений допуск граждан в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - говорится в сообщении Центра по связям с прессой и общественностью ФСО России.

"Кроме того, в этот же день выход из Московского Кремля через Спасский проход в сторону Красной площади будет закрыт", - отмечается в сообщении.

В обычные дни Мавзолей Ленина открыт для посетителей каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10 до 13:00.