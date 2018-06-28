Москва

Московская полиция задержала девять человек во время матча Сербия - Бразилия

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU -Девять человек были задержаны полицией за нарушения общественного порядка во время футбольного матча между командами Сербии и Бразилии, прошедшего накануне в Москве, сообщил "Интерфаксу" в четверг осведомленный источник.

"27 июня с 21:00 до 23:00 на стадионе "Открытие Арена" проходил матч чемпионата мира по футболу ФИФА между командами Сербии и Бразилии, который посетили более 44 тыс. зрителей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, матч прошел без значительных нарушений общественного порядка.

"Тем не менее, в течение матча и после него, за различные правонарушения были задержаны и привлечены к административной ответственности девять человек", - сообщил источник.

Он отметил, что больше задержаний было проведено по фактам мелкого хулиганства.

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Теги: ЧМ-2018, Сербия, Бразилия
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