Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение на выходные в Москве

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение из-за шквального ветра до 22 м/сек и грозы для всего Центрального федерального округа, в частности, для Москвы и Московской области на ближайшие выходные.

"Ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра до 15-20 м/сек, местами шквалы до 22 м/сек", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Гидрометцентра России в четверг.

Отмечается, что изменение погоды будет связано с прохождением холодного атмосферного фронта в связи с выходом южного циклона.

Предупреждение действует 30 июня в Брянской, Орловкой, Курской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Московской и Тверской областях; 1 июля - в Смоленской, Калужской, Московской, Тверской, Ярославской и Костромской областях.

При этом уточненный прогноз для Подмосковья и Москвы на 30 июня - 1 июля сформулирован как "кратковременные грозовые дожди, местами сильные, при грозах ветер до 15-20 м/сек".

В сообщении отмечается, что предупреждение составлено по данным на 11:15 28 июня. Как ожидается, детализированные прогнозы по областям Центрального федерального округа будут выпущены территориальными органами Росгидромета.