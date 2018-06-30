Северные районы Кубани пострадали от града

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Обильные осадки с крупным градом прошли в субботу вечером в северных районах Краснодарского края, власти региона создали оперативный штаб по ликвидации последствий стихии.

"Сейчас оперативные службы региона работают в усиленном режиме в связи с прошедшим на территории Кубани градом. Больше всего пострадали муниципалитеты в северной и центральной части региона. В этих районах будет проведен комплекс мероприятий по ликвидации последствий стихии", - сообщил губернатор Вениамин Кондратьев журналистам.

Он отметил, что уже создан краевой штаб под руководством первого вице-губернатора Андрея Алексеенко, который координирует восстановительные работы и проводит предварительную оценку нанесенного непогодой ущерба.

"Я уже поручил главам районов оперативно докладывать мне обстановку и, прежде всего, оказывать помощь всем пострадавшим. Хочу отметить, что угроза в виде ливней с градом сохраняется в отдельных районах Кубани, также ожидается шквалистый ветер до 20-25 м/c", - подчеркнул Кондратьев.

В связи с неблагоприятным погодным прогнозом жителям Кубани рекомендовано проявить максимальную осторожность и бдительность во время разгула стихии, в случае нештатных ситуаций обращаться в оперативные службы своих муниципалитетов.