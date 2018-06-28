Открытое горение на свалке "Непейно" в Подмосковье ликвидировано

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Пожарные справились с открытым огнем на свалке "Непейно" в Дмитровском районе Подмосковья, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"Открытого огня уже нет. Участок полигона тлеет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тление происходит на глубине. "Пожарные "снимают" и проливают слой за слоем с тем, чтобы добраться до очага тления", - сказал он.

По его словам, замеры воздуха не выявили нарушений ПДК вредных примесей в воздухе вблизи полигона. Угрозы окружающим населенным пунктам нет.

Среди версий причин пожара рассматривается поджог, а также метеоусловия.

Ранее сообщалось, что площадь пожара удалось сократить менее чем до ста квадратных метров.