Автобус столкнулся с трамваем на востоке Москвы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пассажирской автобус столкнулся с трамваем в районе дома 23 по Инвантеевской улице на востоке Москвы в пятницу днем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Около 14:00 на Ивантеевской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая №46 и автобуса №822. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД", - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что трамваи №№2, 4л, 4п, 7, 29 и 46 временно следовали измененными маршрутами, однако к настоящему моменту движение трамваев полностью восстановлено.

Информации о пострадавших в результате ДТП от "Мосгортранса" не поступало.