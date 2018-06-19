Турникеты в московском наземном транспорте уберут до осени

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Решение об отказе от турникетов во всем наземном общественном транспорте Москвы, принятое президиумом столичного правительства во вторник, вступит в силу не позднее 1 сентября.

К 16 июня турникеты убрали из всех трамваев в Москве.

Пресс-служба мэра и правительства города в этой связи напоминает, что первые турникеты в столичном общественном транспорте были установлены в 2001 году в Зеленограде, в течение нескольких лет они появились на абсолютном большинстве маршрутов ГУП "Мосгортранс".

"Турникеты стали эффективным средством борьбы с безбилетным проездом, однако существенно снизили скорость движения общественного транспорта и комфорт пассажиров. К началу 2018 года недостатки системы турникетов стали серьезно перевешивать ее преимущества", - подчеркнули в пресс-службе.

При этом практика показала, что отмена турникетов позволяет пассажирам сократить время в пути на 5-15 минут, отмечается в сообщении.

Для удобства оплаты проезда вместе с отменой турникетов все двери автобусов и троллейбусов ГУП "Мосгортранс" оборудуют валидаторами.