Москва

Фан-зону ЧМ на Воробьевых горах 30 июня закроют из-за шторма

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Работа Фестиваля болельщиков FIFA на Воробьевых горах 30 июня будет приостановлена решением комиссии правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности.

"Такое решение принято ввиду ожидаемых неблагоприятных погодных условий, в том числе резких порывов ветра, ожидаемых в субботу в дневное и вечернее время", - заявил "Интерфаксу" глава спорта и туризма российской столицы Николай Гуляев в пятницу.

Он подчеркнул, что закрытие фан-зоны направлено, прежде всего, на обеспечение безопасности посетителей фанфеста.

Предполагалось, что на Фестивале болельщиков в субботу будут транслироваться два матча 1/8 финала между сборными Франции и Аргентины, а также Уругвая и Португалии.

Ранее об ограничениях в работе фестиваля болельщиков, парков и уличной торговли из-за резкого ухудшения погоды в субботу заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"К сожалению, штормы и ураганы в Москве уже не редкость. На завтра есть штормовое предупреждение. Дождь, гроза и ветер до 20 м/с. Для вашей безопасности в городе вводятся ограничения в работе парков, уличной торговли и временные ограничения в работе фанзоны на Воробьевых горах", - написал С.Собянин в своем Твиттере в пятницу.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в Москве выпадет около 24 мм осадков, что составляет треть месячной нормы.

В МЧС, в свою очередь, рекомендуют переждать грозу в здании. Тем, кого непогода застанет на улице, МЧС советует избегать шатких конструкций и рекламных щитов. Автомобилистам в грозу рекомендуется немедленно припарковаться вдали от деревьев.

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Теги: ЧМ-2018, Москва, футбол, Воробьевы горы

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