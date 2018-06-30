Московский зоопарк закроется днем из-за непогоды

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Московский зоопарк закроется для посещения 30 июня в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщается на сайте организации.

"Чтобы предотвратить потенциально опасные ситуации и минимизировать риск для жизни и здоровья населения, было принято решение закрыть Московский зоопарк для посещения с 15:00. С 7:30 до 15:00 зоопарк будет работать в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в Москве выпадет около 24 мм осадков, что составляет треть месячной нормы.

В МЧС, в свою очередь, рекомендуют переждать грозу в зданиях. Тем, кого непогода застанет на улице, МЧС советует избегать шатких конструкций и рекламных щитов. Автомобилистам в грозу рекомендуют немедленно припарковаться вдали от деревьев.

Ранее также было объявлено, что работа фестиваля болельщиков на Воробьевых горах 30 июня будет приостановлена ввиду ожидаемых неблагоприятных погодных условий, в том числе резких порывов ветра, ожидаемых днем и вечером в субботу.