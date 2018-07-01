Тарифы на ЖКХ в Москве с 1 июля повысились в среднем на 5,5%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Власти Москвы с 1 июля повышают тарифы на ряд коммунальных услуг, в среднем рост составил 5,5%, максимальным стал рост тарифа на холодное водоснабжение и водоотведение - на 7,5%, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.

"Согласно распоряжению правительства Москвы средний рост коммунальных услуг для населения не должен превысить 5,5%, однако на некоторые виды услуг тарифы вообще не повысились", - сказал собеседник агентства.

Для москвичей максимальным стал рост на холодное водоснабжение и водоотведение - на 7,5%. Теперь стоимость кубометра холодной воды составляет 38,06 рубля, кубометра водоотведения - 27,01 рубля. Кубометр горячей воды для жителей "старой" Москвы повысился на 4,4% до 188,53 рублей за кубометр. При этом рост тарифа на отопление составил от 1,5% до 3,7%.

Стоимость кубометра газа для населения выросла на 3,6% до 6,63 рублей. Цена электроэнергии при одноставочном тарифе в домах с газовыми плитами не изменилась и осталась на уровне 5,38 рубля за кВт/ч. Стоимость 1 кВт/ч при тарифе, дифференцированном по двум и трем зонам суток в дневное время также не изменилась, а в ночное время вырастет на 7,3% до 1,92 рубля.

В домах с электроплитами электроэнергия при одноставочном тарифе подорожала на 6,4% - до 4,3 рубля за 1 кВт/ч. Стоимость 1 кВт/ч при тарифе, дифференцированном по двум зонам суток в дневное время не изменилась, а в ночное время выросла на 7,1% - до 1,35 рубля; при тарифе, дифференцированном по трем зонам суток цена одного кВт/ч в пиковое и полупиковое время выросла на 6,4% до 5,16 и 4,3 рубля соответственно, в ночное время - на 7,1% - до 1,35 рубля.

Кроме того, с 1 июля скорректирован ряд тарифов на жилищно-коммунальные услуги для жителей "новой" Москвы.

Вместе с тем, размер взносов за капремонт с 1 июля не изменился и остается на уровне 17 рублей на 1 кв. м в месяц.