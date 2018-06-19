Набиуллина пообещала спокойное прохождение повышения НДС до 20%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в России находится на низком уровне, что дает возможность спокойно пройти повышение ставки НДС с 18% до 20%, считает председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

По оценкам Банка России, повышение НДС на 2 процентных пункта (п.п.) добавит в инфляцию порядка 1 п.п.

"Надо сказать, что сейчас, когда инфляция находится на уровне 2,5%, мы сможем с большой вероятностью достаточно спокойно пройти момент изменения ставки НДС с точки зрения выполнения обязательств перед обществом по удержанию инфляции на уровне 4%. По нашему прогнозу, инфляция может только временно подняться чуть выше цели, до 4,5%, в следующем году и потом вернется к 4%", - сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

По словам главы ЦБ, инфляция на уровне 4% "подходит для нашей экономики, защищает кошельки граждан, дает бизнесу возможность планирования, способствует повышению эффективности предприятий".

Несмотря на низкий уровень инфляции сейчас, ЦБ не планирует расслабляться в будущем. "В последующие годы наша политика должна быть не менее осмотрительной, потому что мы должны закрепить инфляцию на низком уровне, закрепить уверенность людей в завтрашнем дне, а это не так просто, это не происходит автоматически. На инфляцию влияют инфляционные ожидания, а на инфляционные ожидания структура инфляции", - отметила Набиуллина.

Она добавила, что рост цен на такие значимые для граждан товары и услуги, как бензин и ЖКХ, даже при низких цифрах общей инфляции подогревает инфляционные ожидания.