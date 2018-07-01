Превышение уровня сероводорода зафиксировано на востоке Москвы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Измерительная станция установила в ночь на воскресенье превышение предельно допустимой концентрации (ПДК м.р.) сероводорода в районе Новокосино на востоке Москвы, сообщает "Мосэкомониторинг".

По данным наблюдений, превышение по сероводороду в воздухе на этой станции наблюдались в течение суток 30 июня, а к 23:00 субботы достигло 5,5 ПДК м.р. вредного вещества.

Почти двукратное превышение уровня сероводорода в ночь на 1 июля также зарегистрировано на станции в районе Кожухово.