Росприроднадзор и Генпрокуратура начали проверки всех предприятий в ЮВАО из-за сероводорода

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Росприроднадзор и Генпрокуратура проводят проверки всех крупных предприятий на юго-востоке Москвы в связи с выбросами сероводорода, сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской.

"Пока проверили только Московский НПЗ, но надо расширять сферу,- сказал он. - Проверять надо всех, кто мог бы выбросить сероводород. Здесь есть и другие организации".

Как сообщалось, Мосэкомониторинг начиная с 14 мая несколько раз регистрировал превышение норм выбросов сероводорода в районе Капотня на юго-востоке Москвы.

В Капотне, в частности, располагается Московский НПЗ, принадлежащий "Газпром нефти". Как раз в эти дни стало известно об остановке установки серы и приостановке приема нефти на МНПЗ при проведении пуско-наладочных работ. При этом на МНПЗ заявляли, что данные собственной комплексной системы экомониторинга завода свидетельствуют об отсутствии превышений по выбросам загрязняющих веществ на объектах завода.

Позже стало известно, что Росприроднадзор проводит внеплановую проверку на Московском НПЗ. Также прокуратура Москвы начала комплексную проверку в связи с многократным превышением предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе в районе Капотни. Проверка проводится с привлечением профильных ведомств - Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и МЧС России. В ходе проверки предстоит установить причины выброса вредных веществ в атмосферу столицы.

Между тем, экологические эксперты отмечают, что выявить причастность какого-то объекта к выбросам в атмосферу будет сложно, потому что зафиксировать их можно только в момент попадания вещества в воздух. Инспекторы на текущий момент анализируют косвенные признаки.