В Москве освободили захваченную в магазине заложницу

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Москве силовики освободили удерживаемую в магазине "Дикси" на Большой Академической улице заложницу.

Как передает корреспондент "Интерфакса", заложница была выведена из магазина медиками после того, как отряд правоохранителей провел штурм.

Освобожденную женщину увезла машина скорой помощи.

Как сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов, сотрудники полиции и бойцы Росгвардии задержали удерживавшего заложницу мужчину.

Освобожденная заложница получила незначительные травмы "в результате противоправных действий задержанного".

Ранее сообщалось, что мужчина взял в заложники сотрудника одного из столичных магазинов.

Как сообщали очевидцы, движение на участке Большой Академической улицы в районе магазина "Дикси", где мужчина захватил заложника, было перекрыто, в том числе и для общественного транспорта. В настоящее время движение восстановлено в обе стороны.