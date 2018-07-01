Следователи рассказали, кто захватил заложницу в московском магазине

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Мужчина, напавший с ножом на женщину в московском магазине, задержан. Его личность установлена, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова.

"Ранее он уже был судим за имущественные преступления", - сообщила она "Интерфаксу".

Иванова отметила, что "в момент нападения мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения".

Сейчас с задержанным работают следователи СК России, пострадавшая женщина госпитализирована.

Ранее начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов сообщил, освобожденную женщину увезла машина скорой помощи, но он уточнил, что ранения у нее незначительные.

Как сообщал корреспондент "Интерфакса", заложница была выведена из магазина медиками после того, как отряд правоохранителей провел штурм. Освобожденную женщину увезла машина скорой помощи.