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Москва

В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве в воскресенье из-за грозы, дождя и ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Отмечается, что вероятность возникновения опасных погодных явлений будет сохраняться вплоть до понедельника.

Между тем, в МЧС уточнили, что 1 июля в столице ожидается небольшой дождь.

"По прогнозу синоптиков Росгидромет 1 июля в Москве сильного дождя, грозы, града, шквалов 17-22 м/с не ожидается. Ожидается временами небольшой дождь", - сообщили в пресс-службе.

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