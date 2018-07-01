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Москва

Прохладная погода сохранится в Москве в течение недели

Сильных ливней в столице не ожидается, но температура воздуха будет в среднем на 1 градус ниже нормы

Прохладная погода сохранится в Москве в течение недели
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Предстоящая неделя в Московском регионе будет прохладной, облачной и влажной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если на прошлой неделе у меня спрашивали, не приведет ли жара к повторению смога 2010 года, то на следующей неделе, думаю, появятся другие варианты - например, "когда вернется настоящее лето", - сказал Вильфанд "Интерфаксу".

По его словам, предстоящей ночью через Москву и область пройдет фронтальный раздел, ближе к утру прогремят грозы, и воздух в понедельник станет холоднее - не более 22-23 градусов тепла. Небольшой дождь не исключен, особенно в утренние часы.

В последующем ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночные температуры составят около 12 градусов, днем столбики термометров в столице будут останавливаться на отметке около 20 градусов.

"Температура в среднем во второй половине недели будет около и на один градус ниже нормы. Не сильное похолодание, не резкое, но тем не менее", - сказал Вильфанд.

Метеоролог также добавил, что на предстоящей рабочей неделе сильных ливней, как на выходных, не ожидается - осадки будут несильными и кратковременными. Сильные ливни связаны с жарой, напомнил он, - например, такой, что была на прошлой неделе, когда к столичному региону подошел южный циклон.

В Москве за минувшие сутки выпала треть месячной нормы осадков (27-28 мм). Однако еще более сильные ливни прошли на западе - в Смоленской области, где за 6-7 часов одна из метеостанций зафиксировала 83 мм.

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Теги: Москва, Гидрометцентр

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