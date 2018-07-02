В Москве открыто движение по новому Крылатскому мосту

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В понедельник открылось движение по новому Крылатскому мосту через Москву-реку, соединяющему улицы Крылатская и Нижние Мневники, и разворотному съезду с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной.

"Северо-Западная хорда - это магистраль от Дмитровки до Мичуринского проспекта. В основном закончено строительство, осталось несколько объектов. Сегодня запускаем один из таких объектов - это Крылатский мост, который позволит улучшить пропускную способность этого участка", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В целом, по его словам, протяженность дорог Северо-западной хорды (СЗХ) составит около 80 км.

"Это сложнейший проект. Сегодня можно сказать, что основные проблемы на этом участке решены. В ближайшие недели откроем связку между Рублевским шоссе и Можайским, и дальше останется небольшой мост через Канал имени Москвы", - отметил мэр.

Он напомнил, что в столице проектируются и строятся четыре крупные магистрали - СЗХ, Северо-восточная хорда, Юго-восточная хорда и Южная рокада.

"Эти хорды позволят автомобилистам проезжать из одного конца города в другой, минуя Третье транспортное кольцо, Садовое кольцо, Бульварное - то есть центр города. Они серьезным образом изменят систему транспортных потоков, направлений, дорожную картину города", - отметил мэр.

Строительство нового Крылатского моста длиной 282 м было начато в декабре 2016 года. Одновременно была проведена реконструкция части улиц Нижние Мневники (520 м, по три полосы движения в каждом направлении) и Крылатская (300 м, по три полосы движения в каждом направлении), бокового проезда вдоль прохода к Крылатскому мосту со стороны Крылатской улицы (250 м, две полосы движения в одном направлении). Также построен разворотный съезд с улицы Нижние Мневники в сторону Карамышевской набережной (750 м, две полосы движения в одном направлении).

Общая протяженность новых дорог составила 2,4 км.

Новый мост станет дублером старого Крылатского моста, построенного в первой половине 1980-х годов. В результате число полос на этом участке дороги удвоится - по каждому мосту движение транспорта будет организовано по трем полосам в одном направлении. Для удобства пешеходов на обоих мостах обустроены тротуары.

Строительство нового Крылатского моста позволило устранить одно из "узких горлышек" на СЗХ. Было улучшено транспортное обслуживание северо-западных районов Москвы - Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филевский парк.