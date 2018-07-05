Мужчина сломал ногу после падения лифта с 40-го этажа в Москве

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В результате инцидента с лифтом в жилом комплексе "Корона Севера" на севере Москвы пострадал один человек. Об этом сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.

"По предварительной информации, в 44-этажном доме по улице Дыбенко, дом 38 около 15:30 произошло резкое падение лифта с уровня 40-го этажа на уровень 20-го этажа", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате инцидента пострадал мужчина, который госпитализирован в одну из столичных больниц с переломом ноги.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.