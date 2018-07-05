Московские власти опровергли сообщения о падении лифта на севере столицы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Система безопасности помогла не допустить падения неисправного лифта в жилом доме на севере столицы, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе префектуры Северного административного округа Москвы.

"В жилом доме по адресу: ул. Дыбенко, д.38, кор.1 при движении лифта произошла неисправность, в результате чего сработала система безопасности, остановившая кабину. Пассажир лифта не пострадал", - сказал представитель префектуры. Он отметил, что жилой дом обслуживает управляющая компания "СЭУ Фундаментстрой-6", лифт эксплуатирует компания "Лифттех".

Ранее в четверг сообщалось, что в результате инцидента в жилом комплексе "Корона Севера" на севере Москвы пострадал мужчина.

"По предварительной информации, в 44-этажном доме по улице Дыбенко, дом 38 около 15:30 произошло резкое падение лифта с уровня 40-го этажа на уровень 20-го этажа", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Собеседник агентства отметил, что мужчина был госпитализирован в одну из столичных больниц с переломом ноги.