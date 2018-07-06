Участок трассы Солнцево-Видное от Калужского до Киевского шоссе откроют к осени

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Участок трассы Солнцево-Бутово-Видное от Калужского до Киевского шоссе планируется запустить в конце августа-сентября этого года. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

"Основные работы на участке трассы от Калужского до Киевского шоссе уже завершены, готовность оценивается в 80%. В конце августа - начале сентября планируем запустить здесь движение", - сказал Аксенов.

По его словам, протяженность участка составит около 8 км, он будет с четырьмя полосами движения в каждую сторону, а также боковыми проездами.

"На пересечении с Калужским и Киевским шоссе будет построена развязка с эстакадами - съездами и небольшими туннелями", - добавил Аксенов.

Он отметил, что будет открыта подъездная дорога протяженностью более 2,3 км, которая соединит трассы со станцией метро "Саларьево".

Магистраль Солнцево-Бутово-Видное пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее - через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, а затем через Бутово до Варшавского шоссе и города Видное. Дорога станет полноценным дублером МКАД, обеспечит поперечную связь между районами Новой Москвы и хорошую транспортную доступность административно-делового центра в Коммунарке.

Полностью завершить строительство дороги планируется до 2021 года.