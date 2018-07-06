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Москва

Красную линию московского метро продлят еще на одну станцию

Есть обновление от 11:23

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сокольническую (красную) линию метро планируется продлить в Новой Москве еще на одну станцию после "Столбово", заявил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

"Уже принято решение о строительстве новой станции метро - "Новомосковской" - после станции "Столбово" в Новой Москве", - сказал Аксенов.

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По его словам, перегон между станциями "Столбово" и "Новомосковской" составит около одного километра. "Сейчас станция возводится фактически в чистом поле, это район перспективного комплексного развития, то есть здесь со временем появятся полноценные жилые кварталы", - отметил Аксенов.

Он подчеркнул, что необходимая градостроительная документация для строительства новой станции уже утверждена. При этом о сроках появления новой станции говорить пока рано.

Ранее Аксенов сообщал, что участок Сокольнической линии метро от станции "Саларьево" до станции "Столбово" планируется достроить до конца этого года.

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Теги: Москва, метро

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